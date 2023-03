Ricercato per tentato omicidio: aveva preso a coltellate due persone. ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO

CASERTA – Eseguita una misura cautelare in carcere da parte dei Carabinieri di Agnone (Isernia) per un uomo arrestato nei giorni scorsi dopo un inseguimento sulla SS 650 “Trignina”, in Molise, e la successiva resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti investigativi i militari hanno scoperto che l’uomo, di nazionalità albanese e già confinato nel carcere di Isernia, era ricercato per il reato di tentato omicidio e gravato per questo da una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’uomo, appartenente ad una banda di criminali albanesi dedita alla commissione di furti e rapine come si evince dall’ordinanza del Gip, aveva aggredito con numerose coltellate una coppia di connazionali davanti ad un esercizio pubblico in una località in provincia di Caserta. “Sono in corso da parte dei Carabinieri altre attività di indagine e non si esclude, visto quanto accertato, che possano emergere ulteriori sviluppi investigativi”, fanno sapere dall’Arma.