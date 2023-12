Rifiuta di sottoporsi all’alcooltest, giovane nei guai

Maxi servizio di controllo del territorio

PIEDIMONTE MATESE. Nella giornata di ieri 22 dicembre 2023 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Piedimonte Matese, sono stati impegnati in una serie di controlli alla circolazione stradale nonché vigilanza delle aree urbane e rurali dei centri maggiormente colpiti da reati predatori nonché mirati servizi per la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Nel corso dei servizi di controllo effettuati lungo le arterie principali del territorio, sono state controllati 71 autoveicoli, identificate nr. 78 persone e controllate 2 attività commerciali. Sono poi state elevate 13 contravvenzioni, sottoposti al fermo amministrativo 4 veicoli e ritirate 5 carte di circolazioni e una patente di guida. Un cittadino italiano è stato poi deferito a piede libero per rifiuto a sottoporsi al controllo alcooltest.