Rifiuti speciali abbandonati. Sequestrato cantiere edile in via Volturno

VAIRANO PATENORA – In data odierna, 20.07.2021, militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora,

unitamente ai Carabinieri della Stazione territoriale di Vairano Scalo, hanno dato esecuzione

all’Ordinanza di Convalida di Sequestro Preventivo disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, di un cantiere sito in Vairano Patenora alla Via Volturno, in

cui erano in corso lavori edili attinenti la realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale.

Il controllo scattava a seguito di una segnalazione e di una denuncia scritta trasmessa agli operanti,

comunicazioni che mettevano in evidenza gravi irregolarità inerenti la normativa sui rifiuti, perpetrate

all’interno del sito ove erano in corso di svolgimento lavori edili.

Ed infatti, all’interno di detto cantiere, durante le attività di sopralluogo, i militari verificavano lo

smaltimento illecito di circa 20 metri cubi di rifiuti speciali, provenienti da costruzione e demolizione,

costituiti da: pezzi di laterizi, blocchetti in tufo, pezzi di cemento, pezzi di asfalto, piastrelle, pezzi in

ferro, materiale edile in pvc e pezzi di legno.

Rifiuti in parte già utilizzati come riempimento tra le fondazioni in cemento armato della struttura da

realizzare, ed in parte ivi depositati in attesa del loro illegale utilizzo.

Il sequestro veniva operato dai militari a carico del proprietario dell’appezzamento di terreno in cui erano

in corso di svolgimento le opere edilizie, tale D. A. F., un uomo di 46 anni originario di Caserta ma

residente in Vairano Patenora, deferito all’A.G. di Santa Maria C.V. in quanto, nel realizzare un

fabbricato commerciale, aveva depositato e smaltito in maniera illecita i sopradescritti rifiuti in

violazione a quanto previsto dalla normativa ambientale (art. 256 comma 1 del D. Lgs 152/2006).