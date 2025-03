RIFIUTI. Truffa ai danni di una società, padre e figlio imprenditori a processo

Dovranno rispondere anche di sostituzione di persona

MADDALONI – Dopo la notifica dell’ avviso di conclusione delle indagini preliminari – a firma del Pubblico Ministero del Tribunale sammaritano la dott.ssa Valentina Santoro – ci si avvia verso il processo, dinanzi al Giudice dott. Giuseppe Zullo, per due imprenditori: Giovanni Izzo, 56 anni di Sant’Agata dei Goti e Fabrizio Izzo, 31 anni di Maddaloni, rispettivamente padre e figlio.

L’ipotesi di accusa formulata a loro carico è di concorso continuato in truffa aggravata e di concorso pure aggravato in sostituzione di persone. I fatti risalgono alla fine dell’anno 2017 e viene ipotizzato che i due Izzo (padre e figli ) – che sono titolari della ditta Ecologia Unitrans srl – con una serie di artifizi e raggiri posti in essere durante l’esecuzione di un contratto di fornitura stipulato con la società ML di Giuseppe Maccarone avente ad oggetto lo smaltimento di rifiuti rilasciavano dei falsi formulari e nello stesso tempo sostituivano la propria persona a quella di Bartolo Vigliotti legale rappresentante della ditta Vigliotti srl perchè utilizzavano il timbro falsificato della Vigliotti e ne falsificavano le firme. Il processo è nato a seguito della denunzia presentata dagli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo che rappresentano Maccarone e Vigliotti, persone offese dal reato.