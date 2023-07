RIPESCAGGIO CASERTANA. Parla il presidente D’Agostino: “Aspettiamo, ma premiato il nostro lavoro”. E sul calciomercato…

CASERTA (alfonso centore) – La cautela è d’obbligo in questi casi e Giuseppe D’Agostino, patron della Casertana, accompagnato da Massimo Vecchione, a capo dell’area Marketing, e dal ds Alessandro Degli Esposti, non ha voluto dare molto spazio agli entusiasmi nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, indetta a seguito della prima posizione della Casertana come possibile ripescata dalla Serie D alla serie C.

La situazione e le ipotesi sull’eventuale ripescaggio potete leggerlo in un articolo che abbiamo pubblicato questa mattina (CLICCA QUI).

D’Agostino ha voluto soffermarsi sugli sforzi compiuti dalla società nella scorsa stagione per far sì di arrivare al momento del ripescaggio nella posizione ottima in cui si trova adesso la Casertana.

La scelta di mettere sotto contratto mister Vincenzo Cangelosi, nonostante la siderale distanza al momento della nomina dell’allenatore dal primo posto in classifica, è stata spiegata così: “non volevamo un traghettatore, ma qualcuno su cui costruire anche per la stagione successiva. Sarebbe stato economicamente vantaggioso puntare ad un finale di stagione tranquillo, invece abbiamo iniziato già a lavorare con il mister e i risultati ci hanno dato ragione“.

Bocche cucitissime sul mercato, visto che la squadra non può ancora tesserare calciatori per la stagione che sta per cominciare, in considerazione il fatto che si attendono gli esiti dei ricorsi di Reggina, Lecco e Siena, propedeutici al possibile ripescaggio dei falchetti.

Non sono usciti dei nomi, però, degli indizi.

Il direttore sportivo Degli Esposti ha infatti parlato di due giocatori del Foggia, uno originario delle nostre zone, l’altro proveniente dal nord Italia, che sarebbero vicini a trovare un accordo con la Casertana.

Restando sul tema mercato, D’Agostino ha dato la sua opinione sulla possibile proroga dei tempi per l’acquisto dei calciatori in caso di ripescaggio ad esito positivo.

Il patron dei rossoblu ha spiegato che, nel caso in cui l’inserimento nell’organico della serie C della Casertana dovesse avvenire prima di Ferragosto, è plausibile che non ci saranno proroghe e quindi la squadra trova essere messa in piedi ufficialmente nel giro di circa 15 giorni.

Nel caso in cui il ripescaggio dovesse andare a buon fine, ma ufficializzato dopo metà agosto, è molto probabile che alla società vengano dati più giorni per il mercato.

È apparso contento sia il presidente, sia il direttore dell’area marketing Vecchione per la grande affluenza di tifosi nella giornata di ieri, quando è stata aperta la vendita scontata di merchandising della squadra.

Proprio Vecchione he anche spiegato che l’area che dirige ha in mente un piano per la campagna abbonamenti, che quest’anno dovrebbe partire, dopo che nelle ultime due stagioni non è stata messa in piedi.

Rispondendo alle domande sulla costruzione del nuovo stadio, D’Agostino ha parlato di “attesa per tempi meteorologici più consoni“.

In pratica, nel momento in cui terminerà il caldo di queste settimane, dovrebbero iniziare i lavori per la demolizione del Pinto e la sua ricostruzione.

Come detto, la cautela è necessaria, ma è emersa da parte della dirigenza rossoblù una certa soddisfazione per il lavoro compiuto che ha portato, dopo la vittoria dei play off, l’inserimento della Casertana al secondo posto, dietro all’Atalanta Under 23 e prima delle squadre provenienti dalla Serie D, nella graduatoria per l’inserimento nell’organico della prossima Serie C.