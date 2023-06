Rischia di morire per una lite sulle noccioline fuori al locale. La città prega per Giovanni

CELLOLE – È ricoverato in condizioni gravissime per le ferite riportate a seguito dell’aggressione subita venerdì sera Giovanni Sasso, commerciante da auto di Cellole.

L’uomo avrebbe richiamato due ragazzi, redarguiti per aver buttato a terra delle noccioline.

I due giovani, tra cui un minorenne, avrebbero quindi dato una spinta nei confronti di Sasso, facendolo cadere a terra, motivo per cui l’uomo ha battuto la testa in maniera molto dura.

Trasportato d’urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, i carabinieri stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo e come l’uomo, per una semplice discussione all’esterno di un locale, sia in pericolo di vita.