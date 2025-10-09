ROBA DA MATTI. Cade mentre cammina a piedi su sanpietrini “assurdi”, 57enne si distrugge i legamenti del ginocchio

E’ successo stamattina, alle sette in punto

CURTI – Questa mattina, giovedì 9 ottobre, alle 7.00 circa si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 in via Nazionale Appia, nei pressi di Viscardo Moto, per prestare soccorso a un uomo rimasto vittima di una brutta caduta.

Il ferito è A.M., 57 anni, residente a San Prisco, che stava camminando sul marciapiede quando, per cause ancora in fase di accertamento, è inciampato su alcuni sanpietrini sconnessi, cadendo violentemente a terra.

Le conseguenze dell’impatto sono state serie: l’uomo ha riportato importanti ferite agli arti inferiori, tra cui una sospetta rottura dei legamenti del ginocchio. Le sue condizioni hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso per accertamenti e cure immediate.