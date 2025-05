Principio d’incendio nelle nuove sale operatorie dell’ospedale di CASERTA

Un incendio ha interessato la nuova palazzina che ospita le sale operatorie, la cui inaugurazione è prevista per domenica 1° giugno alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Attimi di tensione ieri all’ospedale di Caserta, dove un principio d’incendio ha interessato la nuova palazzina che ospita le sale operatorie, la cui inaugurazione è prevista per domenica 1° giugno alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Le fiamme, che fortunatamente sono state domate in pochi minuti grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, si sono sviluppate in uno dei locali della struttura di recente costruzione. L’edificio, ormai completato, era pronto per essere aperto al pubblico nei prossimi giorni.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno eseguito i primi rilievi per accertare l’origine del rogo. Al momento non risultano danni gravi né feriti, ma le autorità stanno effettuando ulteriori controlli per garantire la piena sicurezza dell’edificio prima dell’inaugurazione ufficiale.