Ruba camper dal deposito giudiziario di MADDALONI. 19enne nei guai

MADDALONI – Una 19enne di Maddaloni, domiciliata presso il campo rom di Gricignano di Aversa, è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri dopo essere stata trovata in possesso del camper autocaravan asportato nella notte del 12 febbraio scorso dall’interno di un deposito giudiziario di veicoli di Maddaloni.

Le immediate indagini, avviate dai militari della Stazione di Maddaloni a seguito furto avvenuto in via Forche Gaudine, dove ignoti, previa effrazione del cancello d’ingresso del deposito giudiziario, al quale il mezzo era stato affidato dopo un sequestro, riuscirono ad entrare e ad impossessarsi del camper scappando a bordo dello stesso, hanno consentito di localizzarlo e recuperarlo.

In particolare i Carabinieri sono riusciti, attraverso l’acquisizione delle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate lungo le arterie stradali percorse dai malviventi e una pressante attività di “Web patrolling”, sviluppata attraverso l’incrocio ed il monitoraggio dei dati acquisiti dai siti web di vendita di mezzi e pezzi di ricambio, a localizzare il camper rubato che stava già per essere utilizzato come abitazione.



Quando questa mattina i militari hanno bussato alla porta del camper, la 19enne li ha ricevuti come nulla fosse. Per lei, pero, che non è riuscita a fornire alcuna spiegazione o motivazione relativa all’occupazione dell’autocaravan, è subito scattata la denuncia per ricettazione ed il sequestro del mezzo che è stato riconsegnato al responsabile deposito giudiziario dal quale era stato asportato.