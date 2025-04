Ruba generi alimentari al supermercato e li nasconde sotto i vestiti, 33enne denunciato

Irregolare sul territorio, è stato destinatario di di espulsione

CURTI – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato, nella giornata di ieri, un uomo di 33 anni, di origine georgiana, per un furto ai danni di un supermercato di Curti.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Santa Maria Capua Vetere hanno fermato l’uomo, poiché segnalato come autore di alcuni furti. Il predetto, in precedenza, era stato notato sottrarre generi alimentari, occultandoli sotto i vestiti. Scoperto dagli addetti all’esercizio, aveva provato a scappare, ma è stato raggiunto e bloccato.

Lo stesso, risultato essere gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e, poiché risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato destinatario di decreto di espulsione del Prefetto ed accompagnato presso un centro di permanenza per i rimpatri.