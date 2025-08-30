Ruba un’auto e prova ad investire i carabinieri: 35enne nei guai

E’ caccia ai complici

CURTI – Nella tarda mattinata di ieri, 29 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, hanno deferito in stato di libertà un 35enne di Napoli, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato.

L’uomo, insieme ad altri due complici in corso di identificazione, è stato sorpreso in via Vittorio Veneto a Curti subito dopo aver asportato una Smart Forfour di proprietà di una 34enne di Santa Maria Capua Vetere.

All’intimazione dell’alt da parte dei militari, il conducente ha tentato la fuga urtando lievemente alla gamba uno dei Carabinieri, che ha successivamente ricevuto le cure del caso presso l’ospedale di Marcianise.

Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto nei pressi dell’abitazione del 35enne unaJeep Renegade risultata noleggiata, utilizzata dai malviventi per postarsi sul luogo del furto, che è stata sottoposta a sequestro per accertamenti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare numeroso materiale idoneo alla commissione di furti di autovetture tra cui: diverse chiavi elettroniche per autovetture, alcune centraline per auto, due jammer, una presa diagnost interface obd, cavetteria varia, codificatore chiavi e telecomandi, nonché attrezzatura varia.