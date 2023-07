CASERTA. Ruota bucata per portargli via il borsello: furto nel parcheggio del supermercato

Il 36enne è stato identificato e denunciato.

CASERTA È stato denunciato in stato di libertà un 36enne napoletano che, lo scorso febbraio, con l’ormai nota tecnica utilizzata dai piccoli malviventi di strada, prima forò la ruota di un’auto, per poi impossessarsi del borsello del proprietario della vettura. I fatti avvennero, appunto, a febbraio scorso nel parcheggio del supermercato Lidl di Formia. Qui il malvivente bucò lo pneumatico dell’auto della sua vittima e successivamente si offrì di aiutarlo. Quando però l’automobilista si distrasse, il 36enne portò via il borsello nel quale erano contenuti contanti, carta di credito e documenti. Il bandito tentò anche di effettuare un prelievo con la carta di credito rubata. Le indagini dei Carabinieri di Formia hanno però permesso di individuare il responsabile e denunciarlo.