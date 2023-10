S.Maria C.V. 46enne ucciso nella notte da un infarto fulminante. Lascia una figlia

Si era alzato dal letto, poi il malore fatale

S.MARIA C.V. – Nel cuore della notte si è alzato dal letto. Sembrava un gesto usuale, ma è stato l’ultimo dell’esistenza di D.E.C., 46 anni, di S.Maria C.V.

Probabilmente un violento attacco cardiaco l’ha stroncato.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, visto che medico e infermieri del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La tragedia si è consumata in via De Gasperi. L’uomo lascia una figlia.