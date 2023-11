S. MARIA C.V. Abusi edilizi in pieno centro storico: blitz dei vigili e sanzioni ai trasgressori

L’attività della polizia municipale nel mese di ottobre.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Continuano le operazioni della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere contro gli abusi edilizi, purtroppo tanti, che si registrano nella città del Foro. Nel solo mese di ottobre i vigili urbani hanno scoperto 5 immobili irregolari nel centro storico. Due abusi edilizi in altrettante abitazioni in corso Aldo Moro. In una è stato realizzato uno stenditoio; nell’altra erano in corso lavori non autorizzati. .