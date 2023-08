S. MARIA C.V. Botte da orbi alla compagna, all’arrivo della polizia tenta la fuga: 45enne in arresto

La vittima è stata collocata in un centro antiviolenza

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Giovane donna aggredita dal compagno. Era notte fonda quando i vicini hanno sentito le grida e le richieste di aiuto provenire da un appartamento al primo piano di Palazzo Noviello in via Roberto D’Angiò a Santa Maria Capua Vetere. Allertati gli agenti del locale commissariato che subito si sono precipitati sul posto. Gli agenti dopo essersi qualificati e non avendo ottenuto alcuna risposta hanno sfondato la porta. L’aggressore, C.A., 45enne con precedenti per reati contro il patrimonio alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga da un balcone ma è stato bloccato e tratto in arresto per maltrattamenti e lesioni. La giovane tra le lacrime ha raccontato ai poliziotti che i maltrattamenti erano iniziati mesi addietro. Convalidato l’arresto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 45enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.