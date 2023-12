LA FOTO. S. MARIA C.V. Cade mentre è sola in casa, donna salvata dai pompieri 

La donna si trovava sola in casa quando …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Salvifico intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio poco dopo le 17,00 in via Indaco a Santa Maria Capua Vetere, per una anziana donna D. P., 90 anni, caduta mentre era sola in casa.

La signora, con le poche forze rimaste è riuscita a chiedere aiuto, allertando i soccorsi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 unitamente al figlio dell’anziana. Raggiunta l’abitazione la signora è stata affidata alle cure dei sanitari.