S. MARIA C.V. Guerriglia all’ombra dell’Anfiteatro, caccia ai colpevoli. Lo spaccio di droga dietro al violento pestaggio

Vi riproponiamo uno dei video della rissa scoppiata nel giorno della vigilia di Natale.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, intervenuti la sera della vigilia di Natale, dopo il pestaggio tra due gruppi di giovani violenti, nei pressi dei baretti dell’Anfiteatro, stanno analizzando i video delle telecamere di sorveglianza dell’area, per identificare gli autori della rissa che ha visto il ferimento di più persone e di un 16enne (colpito al braccio da una coltellata o da un coccio di vetro), in modo particolare, le cui condizioni, però, sembrano non destare preoccupazioni.

I video raccontano chiaramente quanto avvenuto in quel giorno di festa, intorno alle 18, prima che i sammaritani si sedessero a tavola per il cenone. Più di venti giovani coinvolti: calci, pugni, sedie scaraventate addosso alle persone senza che nessuno riuscisse a fermarli. O, per meglio dire, non c’era in quel momento nessuno che potesse bloccare la furia di questi balordi che, pare, se le siano date di santa ragione per motivi legati allo spaccio di droga nella zona dell’Anfiteatro, ritrovo della movida cittadina e non solo.

Una delle due gang, a quanto si apprende, proveniva dall’area di via D’Angiò, legata ad una persona già coinvolta in un’inchiesta sullo spaccio che, proprio nei giorni precedenti, aveva subito una perquisizione domiciliare. Il gruppo contrapposto, invece, era giunto nella città del foro dall’agro caleno e, precisamente, dai comuni di Bellona e di Vitulazio. Saranno ora gli agenti a far luce su un episodio di violenza inaudita, accaduto in un giorno di festa, ma che certo non rappresenta una novità a S. Maria C.V.

All’ombra dell’Anfiteatro campano abbiamo già assistito a risse, sparatorie e violenze di ogni tipo. Questi precedenti avrebbero già dovuto scuotere l’amministrazione cittadina, incapace di garantire la sicurezza ai residenti o ai giovani, non violenti, che si ritrovano in queste bolge infernali. Invece, la sera della vigilia di Natale, nell’area dell’Antiteatro non vi era nessuna pattuglia di vigili urbani. Non si vedeva un casco bianco neppure a pagarlo…