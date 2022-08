SANTA MARIA CAPUA VETERE – Furto alla libreria Kennedy a Santa Maria Capua Vetere. Così come denunciato, attraverso un video che troverete in calce all’articolo, dalla pagina Facebook di “Ciò che vedo in città SMCV” una giovane donna accompagnata da un ragazzo, forse il fidanzato, sottrae alcuni oggetti dalla libreria con destrezza ma non con scaltrezza. Infatti ad un certo punto si accorge di essere ripresa dalle telecamere e nonostante ciò decide comunque di portare al termine il furto