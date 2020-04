S. MARIA C.V. In giro col panetto di hashish nel vano portaoggetti dell’auto. Arrestato 25enne

I militari dell’Arma hanno proceduto ad elevare una sanzione per violazione delle prescrizioni per il contenimento dell’epidemia imposte dal Governo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere (CE), in quel centro, hanno proceduto all’arresto in flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di M.V. cl. 1995, residente a Giugliano in Campania (NA).

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno proceduto al controllo dell’autovettura condotta dall’uomo e, atteso il suo fare sospetto, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare rinvenendo, occultato all’interno di un cassetto porta oggetti, un panetto di hashish del peso di gr. 97,.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

All’arrestato è stata altresì elevata una sanzione per violazione alle prescrizioni imposte dalle misure urgenti adottate dal governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Lo stesso è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.