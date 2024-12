S. MARIA C.V. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro vettura in sosta in Corso Aldo Moro

L’incidente questa mattina poco dopo le 5:00

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta. E’ quanto accaduto questa mattina alle 5:00 lungo Corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere. Il conducente di una Jeep Renegade, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo andandosi a schiantare contro una Opel Corsa in sosta.

Sul posto gli agenti di polizia del locale commissariato per ricostruire la dinamica dei fatti