S.MARIA C.V. Piazza San Pietro. Donna 80enne inciampa in una buca, si “ribalta” e si fa male. Ricoverata in ospedale

Ovviamente per il Comune di Santa Maria Capua Vetere, così come capita per tutti gli altri Comuni, si prefigura un significativo risarcimento danni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Oramai camminare a piedi per i pedoni nelle nostre città è diventato molto più pericoloso che partecipare alla gara di Indianapolis con le buche che sono dappertutto, sulle strade e sui marciapiedi. Stamattina ne ha fatto le spese una signora 80enne I. C., nella centralissima Piazza San Pietro. Caduta rovinosamente dopo essere inciampata tanto da dover fare ricorso alle cure dei sanitari del 118 con conseguente ricovero. Ovviamente per il Comune di Santa Maria Capua Vetere, così come capita per tutti gli altri Comuni, si prefigura un significativo risarcimento danni.