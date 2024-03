S. MARIA C. V. Ragazza schiacciata dalla sua moto. Ecco dove

Pochi minuti fa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, questo pomeriggio, in via Carlo Santagata, all’altezza dell’istituto Commerciale, per una giovane, S.Z. di 16 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento la ragazza è rimasta investita dalla sua stessa moto, cadutale addosso, dopo averne perso il controllo

Sul posto i sanitari del 118. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale civile di Caserta a seguito di gravi fratture agli arti inferiori a seguito delle quali, probabilmente, dovrà subire delicati interventi chirurgici