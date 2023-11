Le condizioni della donna sono apparse serie

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Investita, ieri in via dei Romani a Santa Maria Capua Vetere: 47enne finisce in ospedale.

La donna è stata investita da un’auto: dopo l’urto è scattato l’allarme. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove le sue condizioni apparivano serie.