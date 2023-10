S. MARIA C.V. Telefonini in carcere: quindici detenuti indagati. TUTTI I NOMI

Avviso di conclusione delle indagini.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sono 15 in totale i detenuti del locale penitenziario ai quali è stato inviato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per aver introdotto cellulari all’interno del carcere. A disporlo il sostituto procuratore Gerardina Cozzolino.

Nel corso degli ultimi mesi, più volte, abbiamo scritto di sequestri di telefonini (oltre che di droga), nel penitenziario sammaritano ed anche in quello di Carinola. Ora, per i detenuti trovati in possesso dei dispositivi con i quali riuscivano a comunicare con i loro familiari e con altri soggetti, è venuto il momento di tornare a sedersi, con ogni probabilità, sul banco degli imputati.

Ecco i nomi dei quindici indagati: David Longo, Luigi Pio Sannino, Rosario Palmieri, Antonio Miliardi, Salvatore Belcastro, Luciano Boccia, Luigi Lazzerotti, Antonio Della Valle, Carlo Vento, Giuseppe Granato, Giuseppe Mannolo, Aniello Niccolò, Ciro Montagna, Raffaele Polito, Stefano Di Fraia.