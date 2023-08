LE FOTO S.MARIA C.V. Via Sant’Agostino indecorosa e non sicura: urge intervento

Un intervento urgente per il decoro e la sicurezza su via Sant’Agostino. È quanto chiede il consigliere comunale Italo Crisileo (Alleanza per la città – M5S – Verdi) di Santa Maria Capua Vetere



S.MARIA C.V. – «La strada in questione – spiega Crisileo – è caratterizzata da un significativo traffico veicolare. Eppure, a parte il manto stradale dissestato, essa risulta circondata da una fittissima vegetazione che sporge sull’area destinata al passaggio delle autovetture. Tutto ciò crea una situazione di pericolo evidente. È necessario, pertanto, che l’amministrazione si faccia carico, in proprio per quanto di sua competenza e sollecitando gli enti o i privati competenti, di intervenire per rimuovere una situazione di rischio per la circolazione stradale».



«A questo va aggiunta – conclude Crisileo – «la presenza di minidiscariche abusive che vanno rimosse con urgenza. L’amministrazione comunale deve preoccuparsi anche delle zone periferiche come questa, attualmente in stato di totale abbandono e incuria».