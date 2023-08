S. MARIA C.V. ZTL sospesa per un mese. ECCO DOVE

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Rilevato che dal 1° al 31 agosto è attiva la cosiddetta “feriale” che determina una drastica riduzione delle utenze presso il Tribunale Civile, si ravvisa il venir meno delle condizioni per limitare il traffico in quel tratto di via Albana.

Da qui la decisione del Comune, per tutto il mese di agosto, per quel che riguarda il tratto di via Albana in prossimità del Tribunale Civile, di sospendere temporaneamente la Ztl in via Alabana.