S. MARIA CAPUA VETERE. Accusa un malore alla guida dell’auto e si schianta contro un palo della luce

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 8,00

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Schianto questa mattina poco dopo le 8,00 in via Bonaparte, nei pressi del tribunale, a Santa Maria. Coinvolta una sola auto; una Chevrolet Spark alla cui guida vi era una donna, 50 anni, colta da un improvviso giramento di testa ha perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono giunti, allertati dai passanti in zona, i sanitari del 118. Fortunatamente per la donna sono bastate le cure sul posto