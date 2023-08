S.MARIA C.V. IL CASO. Piazzetta Malatesta, per l’opposizione riqualificazione ok, ma salta fuori un muro antico “fatto sparire”. E sul cancello di Merola…

Ieri il nostro articolo – il terzo della serie- – accompagnato dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Ora arriva la nota a firma dei consiglieri comunali Italo Crisileo e Raffaele Aveta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dichiarazione Aveta e Crisileo su piazza Malatesta

“Siamo stati tra i primi a segnalare, la necessità di un intervento di sistemazione e valorizzazione di Piazza Malatesta dopo anni di degrado. In otto anni, la piazzetta è rimasta – come il resto della città – in completo abbandono: Mirra non è riuscito a mettere neanche un chiodo! Non saremo quindi noi a criticare l’iniziativa dell’amministrazione comunale. Ma troppe cose non tornano…

In primo luogo, non ci convince il frettoloso interramento di un muro di epoca antica ritrovato durante gli scavi per la realizzazione della fontana ornamentale.

In secondo luogo, siamo perplessi per la concessione dell’apertura di un varco privato sulla piazza, con il rischio di ridurre la fruibilità pedonale della stessa.

Quanto alle decorazioni, ci sembra che non sia stato completamente rispettato il bando, peraltro pubblicizzato in misura non sufficiente a garantire la partecipazione di un’ampia platea di artisti.

Infine, va segnalata la chiusura delle casette dei libri, segnale che si è voluto frettolosamente inaugurare senza avere un progetto preciso da attuare. La chiusura delle stesse casette, inoltre, rappresenta un chiaro segnale di sfiducia dell’amministrazione nei confronti dei cittadini sammaritani.”