SALMONELLOSI. Decine e decine di ospiti di cerimonie intossicati in un noto ristorante della provincia

Tra gli intossicati anche una donna incinta

SAN MARCELLINO – Una cerimonia privata al ristorante La Pergola di San Marcellino ha avuto un epilogo drammatico nella giornata di ieri. Dei 24 invitati, 20 sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Moscati di Aversa per sospetta intossicazione alimentare. Tra gli intossicati anche una donna incinta, fortunatamente fuori pericolo. Non sarebbero i soli. Infatti anche gli ospiti di altri eventi, svoltisi sempre nello stesso locale, sono finiti, nella medesima giornata, in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del NAS, che hanno disposto la chiusura temporanea del locale. Al momento si tratta di controlli preventivi finalizzati a stabilire eventuali responsabilità e verificare le condizioni igienico-sanitarie degli alimenti serviti.

La contemporanea intossicazione di una così ampia parte degli ospiti fa ipotizzare un problema legato ai cibi somministrati durante la cerimonia. Sembrerebbe trattarsi di sospetta salmonellosi, anche se le analisi definitive sono ancora in corso.

Le autorità sanitarie e i NAS continueranno gli accertamenti nelle prossime ore, al fine di comprendere le cause dell’episodio e prevenire ulteriori rischi per la salute pubblica.