SANGUE AL VEGLIONE. Rissa in piazza durante la festa per l’anno nuovo: giovane ferito a bottigliate in testa 2 Gennaio 2024 - 10:50

PIEDIMONTE MATESE – Ennesimo brutto episodio di violenza nei giorni festivi della fine del 2023 e l’inizio dell’anno nuovo. Teatro dell’aggressione, questa volta, è il comune di Piedimonte Matese, dove un uomo ha picchiato un giovane al termine di una discussione nata proprio pochi minuti dopo scoccare della mezzanotte e quindi dell’inizio del 2024. Dopo essere stato malmenato, il ragazzo ha subito anche una bottigliata di vetro in testa che l’ha fatto crollare a terra, con il sangue che sgorgava dalla ferita. I sanitari del 118 hanno portato la vittima del raid al pronto soccorso.