SCANDALO A CASERTA. 30enne si finge un ragazzino sui social. Incontra e abusa di una 13enne: ARRESTATO

Il giovane uomo, originario di Maddaloni, ora è recluso agli arresti domiciliari

CASERTA – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 30enne di Maddaloni, indagato per aver adescato online e abusato di un minorenne di 13 anni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono scattate dopo la denuncia presentata dalla madre della vittima.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva segnalato a Telefono Azzurro di aver subito abusi da parte di un adulto conosciuto sui social, dove l’uomo si spacciava per un coetaneo. Dopo aver stretto contatti online, i due si sarebbero incontrati nei pressi della stazione di Caserta. Una volta salito in auto, il tredicenne avrebbe realizzato di trovarsi di fronte a una persona molto più grande. L’indagato avrebbe quindi iniziato approcci sessuali, per poi portare il minore nella propria abitazione e abusarne approfittando del suo stato di vulnerabilità.

A seguito della denuncia, gli investigatori della Squadra Mobile di Caserta hanno raccolto elementi sufficienti per chiedere l’applicazione della misura cautelare, oggi disposta dal GIP.

Si precisa che le indagini sono ancora in corso, che l’indagato è presunto innocente fino alla sentenza definitiva e che la misura è stata adottata senza pregiudizio per l’esito del processo, dove sarà garantito il pieno contraddittorio.