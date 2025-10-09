SCANDALO A CASERTA. Topi nella scuola “Ruggiero”. I commissari chiudono e stop lezioni

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – La Commissione straordinaria che amministra il Comune di Caserta ha disposto la chiusura temporanea per 15 giorni del III° Circolo Didattico Ruggiero, scuola secondaria di primo grado di via Trento, a causa di una grave situazione di degrado igienico-sanitario legata alla presenza di roditori.

Il provvedimento, adottato con ordinanza contingibile e urgente, segue i ripetuti sopralluoghi del Dipartimento di Prevenzione Collettiva del Distretto 12 di Caserta, che aveva riscontrato “segni di frequentazione murina in atto” già lo scorso 25 settembre. Gli esperti avevano rinvenuto escrementi e materiale rosicchiato in particolare nell’archivio e nel bagno studenti del piano superiore, nonostante le pulizie regolari.

Un primo intervento di derattizzazione era stato effettuato il 3-4 ottobre, ma successivi accertamenti hanno evidenziato la necessità di operazioni più approfondite. Un nuovo sopralluogo ha confermato la persistenza del problema, richiedendo il completamento delle operazioni di monitoraggio, la sanificazione completa di tutti gli ambienti, il ripristino della funzionalità dei servizi igienici e interventi strutturali sulla controsoffittatura.

Il Dipartimento di Prevenzione ha sottolineato come i topi possano veicolare malattie gravi attraverso escrementi, morsi o parassiti, esprimendo quindi parere igienico-sanitario temporaneamente negativo per la struttura.

L’ordinanza, firmata dal presidente della Commissione straordinaria Antonella Scolamiero, dispone la sospensione delle attività didattiche per consentire l’esecuzione di tutti gli interventi necessari. Gli uffici comunali dovranno provvedere alla temporanea ricollocazione della comunità scolastica in altri istituti e al trasferimento del materiale didattico necessario.