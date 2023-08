Scandalo carte di identità a CASERTA. 8 mesi d’attesa solo per avere l’appuntamento. E i cittadini rimangono con i documenti scaduti. La testimonianza: “Ho denunciato ai Carabinieri”

Pubblichiamo l’aspra denuncia di un cittadino casertano, dalla quale ha preso le mosse l’interrogazione del consigliere comunale Fdi Pasquale Napoletano, che pure pubblichiamo integralmente di seguito

CASERTA (C.S.) – Anagrafe del Comune e rilascio carte d’identità, lo scandalo rischia di diventare eterno. Ancora ritardi, cittadini che prenotano il rilascio, che viene differito di 8 mesi sulla scadenza e poi improvvisamente concesso dopo la denuncia ai Carabinieri. Sulla questione, anche il Consiglio comunale è uno scandalo: inevasa una mia interrogazione presentata da un anno frutto del lavoro svolto in prima commissione. Mi auguro che questa ennesima pubblica denuncia possa servire a chiarire le cause di una disorganizzazione che non può essere addossata solo alla mancanza di personale. Attendo immediati chiarimenti o sarò costretto a chiedere direttamente l’intervento del ministero dell’Interno.



Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI

Di seguito la segnalazione del cittadino e l’interrogazione comunale:

Ecco l’efficienza dell’ufficio anagrafe del Comune di Caserta. Seguendo la procedura di prenotazione, in data 26 luglio 2023 ho richiesto la nuova carta d’identità. Quella in essere era in scadenza per i primi di settembre 2023. Con SMS del 26 luglio 2023 il Comune mi risponde che al momento non vi è alcuna disponibilità. Con SMS del 28 luglio 2023 l’ufficio carte d’identità mi comunica che sono prenotato per il giorno 24 marzo 2024. In pratica dopo circa 8 mesi. Neanche nel paese più degradato ed arretrato del mondo per poter richiedere la nuova carta d’identità che è un documento indispensabile ed obbligatorio per il cittadino ci vogliono otto mesi. In pratica per il Comune di Caserta sarei dovuto rimanere con la carta d’identità scaduta per sei mesi prima di poter prenotare la nuova. Parliamo di prenotazione perché poi bisogna attendere altro tempo per la consegna. Ovviamente ritenendo le risposte con SMS del Comune del tutto irricevibili, dopo civile e ferma protesta sono riuscito a prenotare la nuova carta d’identità. Ma è mai possibile che in una Città capoluogo di Provincia il Comune sia arrivato a tale scandaloso livello di disservizio. Gradirei un incisivo intervento dei consiglieri di Fratelli d’Italia per verificare le cause delle pessime Condizioni di operatività dell’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Caserta ove peraltro, a parte i tempi di prenotazione per le carte d’identità, alcuni certificati (stato di famiglia storico) non vengono neanche rilasciati. Su tale punto per esperienza diretta sono stato costretto a presentare una denuncia ai Carabinieri.

(segnalazione firmata G. P.)