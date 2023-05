E’ accaduto ieri sera

CAPODRISE/MARCIANISE – Schianto, nella serata di ieri, alla rotonda tra viale Europa e via Greco, al confine tra i comuni di Marcianise e Capodrise. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento un’auto e uno scooter. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri. Ad avere la peggio il centauro per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale dove è stato affidato alle cure dei medici.