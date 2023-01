Schianto mortale in autostrada. L’ultimo viaggio di Andrea: fissati i funerali

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali di Andrea Auletta 31 anni. La salma è stata restituita alla famiglia per i funerali del giovane deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto l’altro ieri alle 13 circa lungo la A14 a Modugno in provincia di Bari dove si è verificato un drammatico incidente stradale. Auletta era alla guida del suo furgoncino per lavoro quando ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guard rail ribaltandosi sulla carreggiata. Sul posto i soccorsi e la polizia stradale, ma il ragazzo è deceduto. La salma è stata trasferita a medicina legale per l’autopsia. La comunità è sotto shock. Il sindaco di Succivo Salvatore Papa a nome dell’intera amministrazione comunale atellana e di tutta la cittadinanza ha espresso le condoglianze ai familiari del giovane deceduto. La funzione religiosa avrà luogo oggi alle 16:00 presso la Parrocchia della Trasfigurazione a Succivo.