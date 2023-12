Schianto nei pressi della stazione: corsa in ospedale per anziani coniugi

Pochi minuti fa lungo il tratto che …

SESSA AURUNCA/CELLOLE – Incidente, pochi minuti fa, lungo la strada che da Cellole conduce alla stazione ferroviaria di Sessa Aurunca. Per cause ancora in corso di accertamento un veicolo commerciale si è scontrato con una vettura. Ad avere la peggio una coppia di anziani che viaggiava sull’auto coinvolta. Per i due si è reso necessario il trasferimento all’ospedale di Sessa Aurunca. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso