Schianto sul Vialone, centauro ferito

MARCIANISE – Schianto, tra un’auto e una moto, lungo il viale Carlo III al confine tra San Marco Evangelista e Marcianise. Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati: ad avere la peggio il centauro.

Sul posto i carabinieri unitamente a due pattuglie della polizia municipale. Un’ambulanza ha trasportato il motociclista in ospedale a seguito delle ferite multiple riportate