Schianto sulla nazionale: feriti due giovani centauri

Lo scontro con una vettura nei pressi della Clinica del Sole

CASAGIOVE – Incidente, questa mattina, in via Nazionale Appia. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, un’auto con un motorino. Ad avere la peggio due giovani che viaggiavano in sella allo scooter

Allertati i soccorritori del 118; prestate le prime cure mediche, i due sono stati trasportati, uno all’ospedale di Marcianise mentre l’altro è stato portato all’ospedale di Aversa.