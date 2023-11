Schianto tra auto: feriti intrappolati tra le lamiere

E’ accaduto ieri sera poco dopo la mezzanotte

BELLONA – Incidente, ieri sera, poco dopo mezzanotte nella zona di Triflisco. Il bilancio è di quattro feriti, con due coppie coinvolte e tre ambulanze sul posto.

A scontrarsi una vettura con a bordo una coppia di coniugi e un’altra con una coppia di fidanzati di 38 e 39 anni. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i feriti seppur rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto. Sul posto i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere e i sanitari del 118