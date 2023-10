Schianto tra scooter e auto: corsa in ospedale per due 17enni

Sul posto le forze dell’ordine impegnate nei rilievi del caso

TRENTOLA DUCENTA – Grave incidente, ieri sera, nei pressi del tabacchi di via Circumvallazione a Trentola Ducenta. Uno scooter con i sella due giovani, minorenni, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Ad avere la peggio è stato M.E., 17enne trasportato d’urgenza al pronto soccorso con diversi traumi. Meno gravi le condizioni dell’amico, il 17enne D.P., di Carinaro. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso mentre i due feriti sono stati affidati ai sanitari del 118, trasportati all’ospedale Moscati di Aversa e affidati alle cure dei sanitari