SCONTRI CASERTANA-PAGANESE. Niente obbligo di firma per due giovanissimi tifosi dei falchetti

18 e 23 anni, i due sono stati condannati in primo grado dal tribunale di Nocera Inferiore in rito abbreviato

CASERTA – Il Gip del tribunale di Pagani ha revocato la misura dell’obbligo di firma per G.S e A.B., uno residente nel comune di Caserta e l’altro a Santa Maria Capua Vetere, 18 anni e 23 anni, condannati in rito abbreviato per rissa, danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio.

Si tratta delle conseguenze dell’ormai noto raid al pullman che trasportava i tifosi casertani. Il mezzo è stato dato alle fiamme dagli ultras della Paganese, prodomo di una vera e propria guerriglia urbana.

I due tifosi casertani hanno ricevuto una pena a 5 anni e nove mesi dal giudice del tribunale di Nocera Inferiore.

Pronto già per entrambi, ganeseon il supporto legale dell’avvocato Bruno Moscatiello, ricorso in corte di Appello, sicuramente per quanto riguarda la contestazione del reato di devastazione.