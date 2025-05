Scooter rubato e “armi da furto” davanti alle Poste: denunciati due giovani

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN MARCELLINO – Ancora un intervento tempestivo della Polizia di Stato nell’agro aversano. Due ragazzi, uno dei quali minorenne, sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo essere stati sorpresi davanti all’ufficio postale di San Marcellino a bordo di uno scooter rubato.

Gli agenti del Commissariato di Casal di Principe, impegnati nei consueti controlli del territorio, hanno notato i due giovani in atteggiamento sospetto. Alla vista della volante, i ragazzi hanno tentato la fuga, ma sono stati bloccati poco dopo.

Addosso avevano una lama appuntita, un passamontagna e un paio di forbici: oggetti che lasciano pochi dubbi sulle loro intenzioni. Lo scooter, sottoposto a controllo, è risultato rubato e sarà restituito al legittimo proprietario.

Per entrambi sono scattate le denunce e, vista la loro “familiarità” con reati come rapina e ricettazione, è stata proposta anche l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal comune di San Marcellino.

Un episodio che riaccende l’allerta su furti e microcriminalità in zona, specie nelle aree sensibili come uffici postali e banche.