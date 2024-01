Scoperti lidi abusivi in tutta la Campania, scattano sequestri anche nel casertano

CASTEL VOLTURNO – Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia ambientale e

tutela del demanio marittimo e fluviale, ha portato a termine una complessa ed articolata operazione denominata

“Playa Bonita”, la quale ha visto impegnati i militari della Stazione Navale di Napoli e Sezione Operativa Navale

di Salerno in numerosi controlli di strutture turistico-ricettive operanti in assenza dei prescritti titoli autorizzativi

in materia demaniale, doganale ed urbanistica.

I controlli, per i quali sono stati anche utilizzati rilievi aerofotogrammetrici, hanno consentito di accertare

l’assenza di accatastamento di 12 strutture e l’omesso versamento di tributi locali (IMU e TARI) per circa €

1.760.000,00 relativi al periodo 2018-2022.

L’attività di servizio è stata svolta in stretto coordinamento con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane

a cui sono stati segnalati i gestori di stabilimenti balneari e ristoranti, di diverse località campane ad elevata

vocazione turistica, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pari a circa € 100.000,00 per omesso e/o errato

accatastamento e violazioni doganali.

Sono stati deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie 61 responsabili per reati urbanistici, ambientali e per

l’occupazione abusiva del demanio marittimo e fluviale con strutture potenzialmente pericolose dal momento che

sono state realizzate in aree già notevolmente compromesse dal punto di vista idrogeologico.