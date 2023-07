Scoperto nuovo “vizietto” in città. In poche ore beccati in quattro con la casa allacciata alla rete elettrica pubblica 11 Luglio 2023 - 20:28

TRENTOLA DUCENTA – Sembra che i carabinieri della compagnia di Aversa abbiano scoperto un vero e proprio vizio che colpisce diversi cittadini di Trentola Ducenta. Infatti, durante il servizio di controllo straordinario di questo weekend avvenuto nell’agro Aversano e compiuto dagli uomini dell’Arma, ben quattro abitazioni sono state beccate ad essere collegate con la rete elettrica comunale. Quattro persone in altrettante abitazioni, infatti, sono state denunciate perché allacciati abusivamente alla rete elettrica. Si tratta di un sessantaquattrenne, una quarantasettenne, una ventinovenne e un trentaduenne tutti i residenti a Trentola Ducenta.