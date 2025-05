SEQUESTRO di cibo e multa per un noto agriturismo casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PRESENZANO – Controllo a sorpresa questa mattina nell’agriturismo “Le Due Torri” di Presenzano, al confine con Vairano Patenora. L’intervento, condotto in sinergia tra gli ispettori del servizio veterinario dell’Asl di Caserta, i Carabinieri del NAS, quelli del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), ha portato alla luce una serie di irregolarità.

Durante l’ispezione, sono stati sequestrati circa 150 chili di alimenti privi di tracciabilità, un elemento fondamentale per garantire la sicurezza alimentare. Inoltre, è stata contestata la carenza igienica in una delle cucine, trovata in condizioni decisamente poco pulite e con superfici annerite. Per questa violazione, è in arrivo una sanzione amministrativa di circa 4.000 euro.

Emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro: è emersa infatti l’assenza delle visite mediche obbligatorie per il personale. Per questa inadempienza è stata comminata una multa legata alla mancata applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro