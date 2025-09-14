Si ferma con l’auto sulla Nazionale e tenta la fortuna al 10 e Lotto: VINTI MIGLIAIA DI EURO

14 Settembre 2025 - 09:33

CASAGIOVE – Un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro al 10eLotto a Casagiove. La vincita è stata realizzata da un uomo, fermatosi per una breve sosta, presso il Tabacchi Papale, situato lungo la statale Nazionale, all’angolo con via Pontillo.

Il giocatore ha centrato sette numeri su otto giocati, aggiudicandosi il consistente premio. Se avesse indovinato anche l’ottavo numero, avrebbe potuto vincere un milione di euro.

