SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Grande paura ieri sera, sabato, quando le fiamme hanno completamente avvolto una vettura in via Volta, nei pressi della Stazione dei Carabinieri in area case popolari.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Stando alle prime informazioni, si è trattato di un cortocircuito dell’impianto GPL.