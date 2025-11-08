CASAL DI PRINCIPE. Si masturba in un furgone davanti alla scuola, caccia al maniaco
8 Novembre 2025 - 10:11
L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico, che chiedono maggiori controlli nei pressi degli edifici frequentati dai bambini.
CASAL DI PRINCIPE – Momenti di grande paura e indignazione ieri mattina in via Parroco Gagliardi, a Casal di Principe, dove un uomo è stato sorpreso a compiere atti osceni a bordo di un furgone parcheggiato a poca distanza da un istituto scolastico della zona.
Secondo una prima ricostruzione, una mamma che stava accompagnando il figlio a scuola si sarebbe accorta, guardando dallo specchietto retrovisore della propria auto, che l’uomo, seduto nel veicolo, stava tenendo comportamenti indecenti. La donna, scioccata, ha iniziato a gridare per attirare l’attenzione dei presenti, mettendo in fuga il soggetto.
Subito dopo si è recata alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari della compagnia di Casal di Principe hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo.
La zona è coperta da telecamere di videosorveglianza, e gli investigatori avrebbero già acquisito le immagini per identificare il responsabile, che rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.