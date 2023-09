Si spoglia nudo e si tocca nel parco giochi davanti ad una donna. L’IDENTIKIT DEL MOLESTATORE

SAN NICOLA LA STRADA – Un uomo di carnagione scura, pelle color nero, sulla trentina, magro e molto alto, circa un metro e novanta.

È questa la descrizione che una donna ha fatto dell’uomo che ieri, venerdì, si è masturbato davanti a lei nella villetta comunale Santa Maria delle Grazie, in piazza Parrocchia, a San Nicola la Strada.

L’uomo si è seduto vicino alla sua vittima. A quanto ha raccontato la donna nella sua denuncia, il soggetto, vestito con pantaloncini blu e camicia verde, avrebbe iniziato a mostrare i genitali e poi sarebbe partito con la masturbazione, fissando la sua vittima.

Oltre alla donna presenti anche dei bambini che, fortunatamente, non sono entrati in questa triste vicenda. La donna ha avvertito il custode della villa e ha chiamato le forze dell’ordine. Come si suol dire, ora è caccia all’uomo.