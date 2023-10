Si uccide detenuto del carcere di S.MARIA. Aveva già tentato il suicidio: “paura di restare solo”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ennesimo suicidio nelle carceri della Campania, è il quarto dall’inizio dell’anno.

L’ultimo caso è di un detenuto F.L. di 55 anni, ristretto nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, che non effettuava colloqui. Ha tentato un primo suicidio nella giornata di sabato, ma è stato prontamente salvato dagli agenti della Polizia penitenziaria e trasportato in ambulanza presso l’Ospedale di Sessa Aurunca. All’interno dell’ospedale è stato trasferito presso il reparto di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, pur non avendo problemi psichici, e qui si è tolto la vita.

Sulla vicenda interviene il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello: “Il detenuto sarebbe dovuto uscire dal carcere fra pochi mesi e recentemente aveva anche chiesto gli arresti domiciliari. Il tentativo di suicidio non era un atto strumentale, era evidente la voglia di farla finita per timore di rimanere da solo. Grazie al pronto intervento degli agenti di Polizia penitenziaria è stato salvato sabato scorso e ricoverato nel reparto di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Sessa Aurunca, pur non avendo problemi psichici. Credo che la sua sia fondamentalmente una storia di solitudine.”.

Anche quest’anno è allarme suicidi nelle carceri italiane: ad oggi se ne contano 55.